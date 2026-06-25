ワールドカップグループステージ第3戦に向け日本時間24日、谷口彰悟選手ら日本代表はスウェーデンの要注意人物について語りました。FIFAランク38位、2大会ぶり13回目の出場となったスウェーデンは第1戦でチュニジアに5-1で勝利。第2戦はオランダに1-5で敗れ勝ち点3の3位につけています。日本代表が警戒するのはスウェーデンの強力な2トップ。189センチのFWビクトル・ギョケレシュ選手は今大会1ゴール1アシスト、190センチで同じくF