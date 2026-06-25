『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「商店街で火災…15棟以上延焼約10時間後に鎮圧」についてお伝えします。■出雲市中心部の商店街で大規模火災噴き上がる炎と黒煙…。島根・出雲市で23日夜に発生した大規模火災。現場は飲食店などが立ち並ぶ市の中心部の商店街で、周辺には住宅が密集しています。商店街で働く人「店がそこにある」――店に火が近づいている。商店街で働く人「そうです、だから心配」■夜通し消