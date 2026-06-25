「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）重賞初制覇を目指すケイアイセナが２４日、函館Ｗで順調な仕上がりをアピール。決して出世は早くなかったが、地道に地力をつけてきた。レジェンド武豊と８戦ぶりのタッグを組むディープインパクト産駒が、夏の北海道シリーズで大きく飛躍する。また、重賞２勝目を狙うデビットバローズは函館芝で軽快なフットワークを披露。２年前に大敗を喫したレースでリベンジを果たし、成長した姿を見せ