サッカー日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。日本時間の平日朝8時という通勤時間帯に開催される一戦とあって、中継での観戦を希望するファン、サポーターに配慮する企業が相次いでいる。発端は日本戦のテレビ解説を担当し、独特で自由な表現で大人気となっている元日本代表MF本田圭佑（40）のXの投稿。本田は23日に自