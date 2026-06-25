「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）Ｇ１好走馬が役者の違いを見せつける。ＮＨＫマイルＣ４着のローベルクランツは２４日、栗東ＤＰで川端（レースは松山）が騎乗して最終リハ。４角で行きたがる面を見せたがグッとなだめて、あえてスローダウン。６Ｆ９３秒８、ラスト１Ｆも１３秒１でサラッと流した。「予定より少し遅かった」と前置きする小林師だが、その表情は満足げ。「大した問題ではないです。我慢も利