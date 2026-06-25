「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉昨年の１歳セレクトセールで２億４０００万円（税抜き）で取引された、２０年朝日杯ＦＳ覇者グレナディアガーズの半妹ベルコート（牝、父サートゥルナーリア、福永）に「脚が軽くて、いい動きをする」と福永師。きょう２５日にゲート試験を受け、中京デビューを目指す。また