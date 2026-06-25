今年もまた天敵・東を擁するＤｅＮＡにカモられるのか…。セ最下位の中日は２４日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に４―６で敗れて借金「１８」。４位・ＤｅＮＡとのゲーム差は「３」に開いてしまった。中日先発・桜井頼之介投手（２２）は５回途中５失点ＫＯ。サノーの２打席連続弾などで追い上げたもののあと一歩及ばず井上一樹監督（５４）は「（桜井は）横浜さんにコンタクトされるのが多かった。選手は後半よく粘ってくれまし