?三崎砲?はあるのか――。実業家の三崎優太氏と起業家の溝口勇児氏が全面バトルに突入し、各所に飛び火している。暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」や他陣営の誹謗中傷動画の作成、拡散疑惑で窮地に追い込まれている高市早苗首相も人ごとではない。三崎氏と溝口氏はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」をともに立ち上げ、兄弟のような関係だったが、２月に同番組内でサナエ