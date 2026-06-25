24日夜、三重県川越町の交差点で、横断歩道を渡っていた8歳の男の子が右折してきた車にはねられ重傷を負いました。警察によりますと、24日午後8時15分ごろ、川越町高松の信号のある交差点で、横断歩道を家族と渡っていた8歳の男の子が右折してきた乗用車にはねられました。男の子は病院に搬送されましたが、頭から出血するなどの重傷です。乗用車を運転していた四日市市に住む自称パート従業員の小崎正代容疑者(56)