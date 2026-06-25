牡羊座頑張ってきた自分に自信を持って自分の立場や、社会的な役割についていま一度、問い直すような出来事が起こりそう。「もっと頑張ればよかった」「別のやり方もあったはず」などと過去の自分に厳しい目を向けたくもなるでしょうか。ただ、当時のあなたもそのときなりにベストは尽くしてきたはず。できなかったことを数えるよりも、できたことに誇りを持ちましょう。そんなふうに、過去を正しく捉え直すことが運気を安定させ、