皇居で5月に催された宮中晩餐会では、国賓として来日していたフィリピン大統領に、明治時代以降、皇室で受け継がれてきた羊肉（ラム・マトン）をメインの肉とする伝統的なフランス料理が提供されたが、実は配膳方法に関しては、天皇皇后両陛下のアイデアが反映された「令和流」だった。両陛下による令和流とはどのようなものか、その核心を紹介するとともに、宮中晩餐会で供される料理の“肉”の歴史にスポットを当てた。【写真