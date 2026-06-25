ドル円、再び１６２円台を試す展開円は下げ止まらない状況＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高の動きは一服していたものの、ドル円は再び１６２円台を試す展開が見られた。ＦＲＢの利上げへの期待からのドル高がドル円の下値をサポートする一方、上値では１６２円付近での介入が警戒されている。 市場は、中東情勢の緊迫化を脱したのも束の間、ＦＲＢの政策に翻弄される「一難去ってまた一難」の様相を