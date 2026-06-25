第1回【スーパーの“コメ安売り”に歓喜の声も…新米の季節を前に専門家は「備蓄米の買い入れで“高値維持”の可能性」を懸念コメ支出が“前年比1・5倍”に急増した2025年「コメ騒動」の余波】からの続き──。2025年に起きた異常なコメ価格の高騰が、どれほど消費者を苦しめたか、総務省の家計調査によって改めて浮き彫りになった。そのため日本経済新聞やNHKが家計調査を元にコメの価格に関する記事を配信しており、さらに調