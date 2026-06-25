「コメの価格はマーケットで決まるべき」──ご存知、鈴木憲和・農水相の決まり文句だ。令和の米騒動でコメの価格は異常なほど高騰した。家計が苦しめられたという消費者は非常に多いだろう。最近、複数のメディアが総務省の「家計調査」を元に、2025年のコメ高騰が我々の“財布”をどれだけ圧迫したかを振り返っている。そこで家計調査のデータを詳しく見てみたいが、その前にどういう経緯でコメの価格が上昇したのか、改めて確認