◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）ソフトバンクは24日、石塚綜一郎捕手（25）が下顎（かがく）骨骨折と診断されたと発表した。23日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）の9回に顔面へ死球を受け、福岡市内の病院に緊急搬送され、この日、出場選手登録を抹消された。リハビリからになるかと問われた小久保監督は「もちろん、まだ、病院なんで」と説明。意識はしっかりしていると