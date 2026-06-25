トランプ氏の対応に批判の声6月21日、米国とイランの最終的な戦闘終結を目指す協議がスイス中部ビュルゲンシュトックで始まった。この協議は17日に両国の間で結ばれた覚書に基づくもので、60日間の期限内に最終合意を目指している。【写真】「トランプの名前、外します」名称変更の“違法”判決で元に戻った超有名施設…だが“開幕”はお預け協議に参加したバンス米副大統領は22日、イランが国際原子力機関（IAEA）の査察受け