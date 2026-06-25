◇パ・リーグ日本ハム7―4ロッテ（2026年6月24日エスコンF）前日の試合後、新庄監督から「迷うな」という内容のDMが届いた。これで、日本ハム・水谷瞬外野手（25）は「思い切ってやろう」と背中を押してもらった。だから、自慢の豪快なスイングも迷わなかった。「1番」で起用されると、初回は初球の直球を左前打。清宮幸の適時二塁打で先制ホームを踏むと、4回2死一塁では2球目フォークを右越え4号2ラン。いずれも河村の