◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦ボスニア・ヘルツェゴビナ３―１カタール（２４日、シアトル競技場）３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）に３―１で勝利し、今大会初勝利を挙げた。カタールは１分け２敗で１次リーグ敗退が決まった。ともに大会初勝利を狙うカタールとの対決。前半２９分にケリム・アライベゴビ