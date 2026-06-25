◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）移籍後初先発となったソフトバンク・中村稔は、3回5安打3失点だった。初回を三者凡退で立ち上がったが、1―0の2回2死二、三塁で宗にカーブを捉えられる逆転の3ランを許した。ただ、味方が再逆転して迎えた3回は再び、三者凡退で役割を終えた。左腕は「3ランは悔しい。そこが課題」と反省。小久保監督は「打たれはしたけどゲームはつくってくれたね