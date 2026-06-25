◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）ソフトバンクの正木智也外野手（26）は24日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）の初回、左翼ポール際へキャリアハイとなる8号先頭打者本塁打を放った。打球速度188・5キロは今季12球団最速本塁打であり、メジャー1位のパイレーツのオニール・クルーズ外野手（27）さえ0・4キロ上回る「世界最速」の一発となった。チームは一時逆転された試合をひ