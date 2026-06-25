誹謗中傷動画の作成疑惑で追及を受ける高市早苗首相が、別件でもピンチに立たされている。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相現在と比較すると「まるで別人」強い不快感「今月4日、首相は衆議院の議員定数削減を比例代表のみとするよう、自民党幹部に指示していたことが明らかになりました。これに麻生太郎党副総裁が強い不快感を示しているんです」と言うのは政治部デスク。自民党は、衆院の与野党協議会