◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）昨季の首位打者が、攻守で勝利に貢献した。「5番・二塁」で出場したソフトバンク・牧原大が8試合ぶりの打点を含む2安打2打点。「打率も打順も気にしてないけど、打てているのでいいのかな。毎日、必死です」とクールに回顧した。バットでは1点を勝ち越した2回2死満塁で田嶋のフォークを中前へ2点適時打。この2点が勝利への道筋となった。守りでも3