◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）左有鉤（ゆうこう）骨疲労骨折からの復帰を目指すソフトバンクの山本祐が、筑後市内のファーム施設でリハビリを行った。「実戦復帰ができても1軍に戻れるわけではないので、パフォーマンスを上げたい」。3日の中日との交流戦（バンテリン）で途中交代し、手術を受けて6日に登録抹消。既に患部の痛みはほとんどなく、この日は左手を添えた状態で打撃