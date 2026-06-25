◇パ・リーグソフトバンク8―5オリックス（2026年6月24日みずほPayPay）【記者フリートーク】世代的に右打ちの強打の1番と言われ、思い浮かべるのは阪神・真弓明信氏だ。85年に打率.322、34本塁打、84打点と打ちまくり「史上最強の1番打者」とも呼ばれた。最近、売り出し中の正木にその姿を重ねて期待する声を耳にする。先日、真弓氏と柳川商でチームメートだった本紙評論家の若菜嘉晴氏に興味深い話を聞く。「真弓はも