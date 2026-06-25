プロ野球セ・リーグは24日、1試合が行われました。4位DeNAは最下位中日と対戦。2回に梶原昂希選手のヒットの間に1塁走者の宮下朝陽選手が先制のホームを踏むと、3回には牧秀悟選手の6号ソロで2点目を追加。5回には牧選手のタイムリーなどで3点を挙げると、9回にヒュンメル選手の5号ソロでダメ押し。中日・サノー選手に2打席連続ホームランを献上するも逃げ切り、連敗を4で止めました。＜24日のセ・リーグ結果＞◆DeNA 6-4 中日勝利