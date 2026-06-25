◇W杯北中米大会1次リーグB組スイス 2―1 カナダ（2026年6月24日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、スイスが開催国カナダを2―1（前半0―0）で破り、勝ち点7の同組首位で4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。スイスは前戦で途中出場してゴールを決めたFWマンザンビ（フライブルク）やFWバルガス（セビリア）を起用するなど先発を4人入れ替え。大黒