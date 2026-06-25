5月31日をもってグループとしての活動を終了した5人組グループ・嵐の最新曲『Five』が、25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』のデジタル部門で自身初の1位を獲得しました。嵐の『Five』が1位を獲得したのは、『作品別売上数部門』の『デジタルシングル（単曲）ランキング』。期間内ダウンロード数は自己最高の19.3万DLを記録しました。嵐が上半期デジタルランキングで1位を獲得するのは、『ストリーミング』、『デジタルシ