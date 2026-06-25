プロ野球 パ・リーグは24日、各地で2試合が行われました。4位日本ハムは5位ロッテに連勝。初回に清宮幸太郎選手のタイムリー2ベースで先制すると、その後も野村佑希選手の2打席連続弾など4本塁打で得点を重ねました。投げては先発の加藤貴之投手が7回をわずか79球で2失点にまとめ、7勝目を手にしています。2位ソフトバンクは3位オリックスに序盤の大量得点で勝利。2点を追う2回、2アウトから3安打4四死球で打者一巡の攻撃を見せ、