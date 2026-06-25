「サハリン2」で生産した原油を積んだタンカー＝5月、愛媛県今治市沖【ブリュッセル、ニューヨーク共同】24日の原油先物市場で、欧州の代表的な原油指標である北海ブレント原油先物が一時、前日終値と比べて5％超下落し、一時1バレル＝73ドル台前半を付けた。米イスラエルとイランによる交戦開始前の2月27日以来、約4カ月ぶりの安値水準となった。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡に足止めされていた船舶が相次いで通過したと