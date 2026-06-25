◇W杯北中米大会1次リーグB組カナダ 1―2 スイス（2026年6月24日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、共催国カナダはスイスに1―2（前半0―0）で敗れた。勝ち点4でボスニア・ヘルツェゴビナと並んだものの、直接対決の結果でB組2位となり、初の決勝トーナメント進出を決めた。前戦カタール戦でのW杯初勝利で盛り上がるカナダのファンは、試合前からバンクー