「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」よりYUYUさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」では、YUYUさんがゴージャスな水着姿を披露。「NEXT推しガール！」では谷夢花さんが古