【「Re：ゼロから始める異世界生活」45巻】 6月25日 発売 価格：902円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、小説「Re：ゼロから始める異世界生活」の45巻を6月25日に発売する。価格は902円。 本作はシリーズ累計1,600万部を突破している長月達平氏のライトノベル。TVアニメの4th season《奪還編》が8月12日から放送される予定となっている。 45巻では王選が本格的に加