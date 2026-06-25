【「緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔」】 6月25日 発売 価格：902円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、小説「緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔」を6月25日に発売する。価格は902円。 本作はTVアニメ化もされた赤松中学氏のライトノベル。シリーズ累計発行部数は900万部を突破している。 45巻では東大受験に苦戦するキンジだったが、回復したちなを返してもらうため台湾へと向か