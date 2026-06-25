趣里がテレビ朝日系連続ドラマ初主演、クセ強ヒロイン役に挑む7月23日（木）スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』。趣里演じる“比類なき観察眼”を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒し