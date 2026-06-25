【FRIDAY 7⽉10⽇号】 6月25日 発売 価格：620円 【拡大画像へ】 講談社は「FRIDAY 7⽉10⽇号」を6月25日に発売した。価格は620円。 表紙と巻頭グラビアは、“⾙殻ビキニ”で⼀世を⾵靡した⼥優・武⽥久美⼦さん。⽯垣島を舞台に、ハイレグ⽔着や⼿ブラショットなど、抜群のプロポーシ