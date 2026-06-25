2016年にデビューした“技術のニッサン”のコンパクトSUV「キックス」が二代目へと進化した！競争激しいコンパクトSUVジャンルのトップランナーとなるべく開発された「新型キックス」の魅力、実力やいかに⁉ （関連：【画像あり】新型キックスの内装・カラーバリエーション） 「日本においてコンパクトSUVは、10年前に比べて約3.8倍も売れています。つまり日本の乗用車のどまんなか。ここに