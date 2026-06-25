7月14日よりTBS系にて放送がスタートする松本若菜主演のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』に登場するオリジナルキャラクターが公開された。 参考：『君の好きは無敵』ポスタービジュアル公開“正反対”な松本若菜×佐野勇斗の姿が 完全オリジナルストーリーである本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、松本演じる「かわいい