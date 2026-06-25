株式投資の成果を左右するのは、銘柄選びだけではありません。売買のタイミングも重要です。株で利益を出し続けている人たちは、チャートのどこを見て売買を判断するのでしょうか。「チャートで、売りや買いの勢いを読み取る」と話すのは、2000億円超を運用した元ファンドマネジャーで、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、ローソク足を使った売買判断のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）ローソク足で