30年以上に渡り、たくさんの生徒を指導してきましたが、親御さんからの「うちの子は漢字が苦手で、テストでも点数が取れない」「面倒くさがって漢字練習をしてくれない」といった悩みの声は尽きません。実は、大人の間違った指導が、子どもを「漢字練習ギライ」にさせているかもしれません。子どもを漢字学習や漢字練習から遠ざけてしまう親のNG行動についてご紹介します。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学