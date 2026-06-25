韓国代表歴を持つサッカー選手を夫に持つ女性アナウンサー、クァク・ミンソンの近況SHOTがファンを魅了している。【写真】こりゃ夫も惚れる…クァク・ミンソンの大胆水着ショットクァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「少し汚くても大丈夫だよね？私はホットな釜山女子だから！」とキャプションに綴り、釜山の人気スポットで知られる海雲台を訪れた際の写真を数枚投稿した。公開された写真には、白地の黒のドット