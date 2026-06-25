北中米ワールドカップで現地６月24日、グループステージＢ組の最終節が開催。スイス代表対カナダ代表の一戦が、BCプレイス・バンクーバーで行なわれた。勝点４で並ぶ両チーム。首位突破をかけた大一番で、立ち上がりからボールを握るのはスイス。11分にはエムボロが決定的なシュートも、GKクレポーの好守に阻まれる。カナダは堅実に守りながら、徐々に前に出ていく場面を増やす。33分にはスピーディな攻撃からラリンが惜し