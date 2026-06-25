日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合会場のダラス・スタジアム（アメリカ）で公式会見を行った。森保一監督は「いろいろなパターンがあると思いますけど、まず我々の考え方としては一戦一戦勝利を目指して戦っていく」と宣言。「明日のスウェーデン戦は勝利を目指して戦うことをチームで共有して進めてきました。その結果を受け止めて、決勝トーナメントに向かいたい。3位通過の可能性もあ