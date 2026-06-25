日本代表は現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。この試合で初先発の可能性があるDF鈴木淳之介は24日の前日練習で髪をカットして登場した。その22歳のDFについて、長友佑都は「なんからしくないヘアスタイルですけど、まあ気合入ってるなと思いました」と話し、こうエールを贈った。「彼もワールドカップは初めてなんで、思い切って。能力はめちゃくちゃ高いんで