「どうせ無理だ」「私なんて……」。私たちは知らず知らずのうちに、自分に向かって“ひとりごと”をつぶやいています。実は、その言葉が人生を良くも悪くも左右しているかもしれません。では、人生が好転する人は、どんな言葉を自分にかけているのでしょうか。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）より、そのヒントを一部抜粋・再編集して紹介します。「どんな問いかけで1日を始めるか」