【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フジテレビ系木曜劇場『ラストノート』へ、ドラマ主題歌となる新曲「裸」を椎名林檎が書き下ろした。 ■主題歌「裸」は『ラストノート』初回放送内にて初オンエア予定 椎名はこれまでも連続テレビ小説『カーネーション』（NHK/2011 年）の主題歌「カーネーション」『ヤスコとケンジ』（日テレ系/2008 年）の主題歌「雨傘」『熱海の捜査官』（テ