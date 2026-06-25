25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1500円高の7万1060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては1885.03円高。出来高は1万2504枚だった。 TOPIX先物期近は4022ポイントと前日比49.5ポイント高、TOPIX現物終値比58.24ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71060 +1500 12504 日