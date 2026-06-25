2026年6月23日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ドイツの情報セキュリティー研究センター「CISPA」で中国への技術流出の疑いが生じ、特別調査が開始されたと報じた。記事によると、安全保障上のリスクを解明するため、ザールブリュッケンにあるCISPAが独立した特別調査員による調査を受けている。ドイツ連邦教育研究省の関係者はドイツ通信社に対して調査の事実を認めた。調査の目的は安全保障に関連する研究成