バレーボール女子SVリーグに属するヴィクトリーナ姫路は24日、公式HPを更新。秋本美空選手が2026-27シーズン、イタリア・セリエA「UYBA Volley Busto Arsizio」へレンタル移籍すると発表しました。秋本選手は2006年生まれ19歳で、共栄学園高等学校出身のアウトサイドヒッター。母が元日本代表の大友愛さんです。現在行われているネーションズリーグでは日本代表にも選出されています。昨季は同じくレンタル移籍でドイツ・ブンデス