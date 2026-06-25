FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW上田綺世選手が、現在の状態や心境を明かしました。チームは日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで調整。上田選手は「もちろん疲労は多少ありますけど、状態はいいと思います」と現在のコンディションを語ります。21日のチュニジア戦では自身W杯初ゴールを含む2得点の活躍。「プレーはしやすくなる」と話し、「もちろん自信を持ってプレーできるのもそうですし、自分が