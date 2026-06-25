24日（水）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、7月以降の社名およびクラブ名称の変更と、それに伴いチームロゴを一新することをクラブ公式サイトにて発表した。 2008年に「VC.NAGANO」として設立されたVC長野。2011年にVC長野トライデンツに名前を変え国内最高峰の舞台で戦ってきた。そして7月からは、クラブ名称は「VC長野トライデンツ」から「信州松本トライデンツ」、社名は「株式会社V